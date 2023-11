Accostato a Inter e Milan, in virtù della clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro presente nel contratto con lo Stoccarda, Serhou Guirassy strizza l'occhio alla Premier League ma non chiude la porta ad altri campionati: "Non posso nascondere queste cose: tutti sanno che la Premier League è uno dei campionati più competitivi al mondo. Ma in questo momento non chiudo nessuna porta. Ci sono squadre molto grandi in Europa e non ci si concentra solo sulla Premier League. A Stoccarda abbiamo un'ottima squadra e tutto è possibile nel calcio. Se continuiamo essere umili come fino ad ora avremo molte possibilità", ha detto l'attaccante al Guardian.