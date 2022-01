". Anche Simone Inzaghi si è unito al grido d'allarme lanciato già da Jurgen Klopp e StefanoPioli a dicembre in occasione di Milan-Liverpool:, che rendono non solo esteticamente brutto l'impatto visivo, ma anche pericoloso stare in campo, aumentando il rischio infortuni per i giocatori. Tutto è nato con la Nations League di ottobre, da lì in poi il terreno è andato in costante sofferenza e il tour de force a cui è stato costretto il Meazza () ha aggravato ulteriormente la situazione. "L’unica vera soluzione è il riposo - spiega a Il Corriere della Sera, agronomo della Lega Calcio e responsabile del terreno di San Siro dal 1990 -. Si gioca troppo, il prato non riesce a recuperare nonostante la manutenzione. Capisco che i calendari siano intasati e ci sia poco spazio, ma almeno le soste vanno rispettate. Ne va del gioco e della salute".- Ora ci saranno altre due partite nel giro di poco più di 24 ore, Inter-Venezia sabato 22 gennaio alle 18 e Milan-Juventus domenica 23 gennaio alle 20.45. Poi la sosta, che potrà offrire un po' di riposo e la speranza che il fondo, dal 2012 un ibrido erba-sintetico, veda migliorare le proprie condizioni.e l'obiettivo è presentare un campo all'altezza dell'appuntamento e di San Siro. Scatta il piano di recupero e tra le ipotesi al vaglio c'è anche una rizollatura completa durante la pausa, ma anche questa soluzione presenta diverse complicazioni e difficoltà: i giorni sono pochi, servirebbe una settimana per sostituire il campo e una per cucirlo, dovrebbe funzionare tutto alla perfezione e il rischio è che l'erba non attecchisca. La palla è nelle mani di M-I Stadio, società compartecipata da Milan e Inter: è corsa contro il tempo per presentare un campo accettabile per il derby.