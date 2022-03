A Milano è tornato prepotentemente d'attualità il tema del nuovo stadio che Inter e Milan hanno intenzione di realizzare nell'area sulla quale sorge attualmente San Siro. Un progetto che ha ricevuto il via libera ufficiale da parte del sindaco Beppe Sala e del Consiglio comunale, ma che continua a trovare la forte opposizioni dei comitati cittadini composti dai residenti del quartiere (la cui riqualificazione è prevista nel piano presentato dai due club) e dalle personalità contrari alla dismissione del "Meazza". Il tema del dibattito pubblico ha ulteriormente dilatato i tempi e innervosito i rappresentanti delle due società, come ha ammonito lo stesso Sala in un recente intervento.



L'APERTURA - Una tensione sempre più evidente che riporta d'attualità le valutazioni di Inter e Milan di realizzare il nuovo impianto non più in città ma nell'hinterland, con Segrate, San Donato Milanese e Sesto San Giovanni che tornano ad essere delle opzioni valide. In tal senso, proprio il primo cittadino di Sesto Roberto Di Stefano ha preso posizione sull'argomento: "Devono solo bussare alla mia porta, l’amministrazione comunale ha già dato la propria disponibilità. Lo spazio per realizzare l’impianto c’è e i tempi sarebbero più veloci che a Milano". Una presa di posizione molto chiara, in totale controtendenza con quella manifestata dal sindaco di Segrate Paolo Michele, che ha chiuso all'ipotesi di ospitare il "nuovo San Siro".