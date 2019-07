Inter e Milan fanno un altro passo verso il nuovo stadio. Questa mattina gli esperti tecnici nerazzurri e rossoneri hanno presentato al Comune di Milano il masterplan: il progetto di fattibilità del nuovo impianto nell'area parcheggi dell'attuale Meazza, che dovrebbe essere demolito nelle intenzioni dei club ma non per il sindaco Sala.



La capienza sarà di circa 60 mila posti. La proprietà resterebbe del Comune, che lo darebbe in concessione a Inter e Milan per 90 anni. I costi si aggirano tra i 600 e i 700 milioni di euro, più un altro mezzo milione di euro per la riqualificazione dell'area circostante. Con la possibilità di realizzare un hotel e un centro commerciale adiacenti, sempre rispettando le regole urbanistiche che per la zona di San Siro prevedono un indice volumetrico dello 0,35%.



In caso di via libera da parte del Comune, il prossimo passa sarà un bando tra i migliori studi di architettura mondiali specializzati nella costruzione di arene sportive e il progetto definitivo entro la fine del 2019. Per avere tutte le autorizzazioni servirà almeno un altro anno, così l'inizio dei lavori è previsto nel 2021. Tutto pronto per la stagione 2024/2025, in tempo per poter sfruttare il nuovo stadio per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.