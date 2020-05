non avranno alcun vincolo dallaper l'eventualein San Siro poiché l'impianto per i tecnici del governo non ha interesse culturale. È questo l'esito del consulto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia richiesto lo scorso novembre dal sindaco di Milano,La giunta, riporta Repubblica, voleva sapere se il Meazza avesse qualche valore architettonico da tutelare, prima di poter dare il via libera al progetto presentato da Inter e Milan che prevedeva l'abbattimento del vecchio impianto per costruirne uno nuovo. Nessun vincolo, come ribadito dalla Soprintendenza perché:e stratificazioni, gli adeguamenti e gli ampliamenti fanno dello stadio un'opera in continua trasformazione in base alle esigenze legate alla pubblica fruizione e sicurezza e ai diversi adeguamenti normativi propri della destinazione ad arena calcistica e di pubblico spettacolo".La decisione spiana quindi del tutto la strada per l'accordo fra il Comune di Milano e i due club che, nell'ultimo periodo, avevano già trattato la realizzazione del nuovo impianto con rimodellamento del quartiere San Siro ottenendo "salvare" una parte del vecchio Meazza (una curva e parte di una tribuna) come simbolo storico dello stadio glorosioso che c'è oggi.