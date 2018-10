Tra i tanti club interessati a Exequiel Palacios ci sono anche Inter e Milan, tanto che, secondo i media argentini, nelle prossime settimane gli osservatori dei due club assisteranno da vicino alle partite del talento del River Plate. L'agente del centrocampista, Renato Corsi, ne ha parlato a Radio Genesis: "Mi hanno chiamato milioni di intermediari, ma per il momento non c'è niente di concreto. Cominceremo a parlare con il River, perché vogliono alzare la clausola rescissoria a 30 milioni di euro (ora è fissata a 15). Per ora abbiamo avuto una sola discussione e non abbiamo deciso nulla, dobbiamo vederci ancora. Se arriverà qualche offerta, sarà studiata e faremo tutto il possibile affinché rimanga al River fino a giugno, vorrei che rimanesse".