. E' quanto emerge dalla Relazione tecnica presentata dai due club per il progetto relativo al nuovo impianto. Nel dettaglio, a pagina 98 - dove si parla di demolizioni e dove 'Stadio' sta per il Meazza - si legge: "".- La svolta viene ribadita dopo poche pagine del dossier aggiornato arrivato a Roma per l'avvio del dibattito pubblico, riportato dall'edizione Milano del Corriere della Sera: "A differenza della precedente proposta, nessuna vestigia dell’attuale stadio “G. Meazza” sarà oggetto di conservazione e rifunzionalizzazione". Addio anche alla Torre 11 dunque, la cui conservazione era inizialmente prevista."Questa soluzione di progetto - prosegue la Relazione - riduce in maniera significativa l’impatto sul landmark urbano della precedente proposta andando a garantire un’idonea condizione di equilibrio tra i nuovi edifici e quelli esistenti".- Cambiano le volumetrie (da 145mila mq di superficie lorda si è scesi a 98.321 mq), non l'investimento che sarà di, di cui 80 dal comparto stadio e 40 da quello plurivalente. Nel dossier si legge: "Escludendo i match day, i ricavi incrementali rispetto alla situazione attuale ammontano a 80 milioni per le due squadre". Le tempistiche per quanto riguarda la realizzazione di tutte le opere sono stimati in, con"così da garantire per le Olimpiadi invernali del 2026, l’apertura al traffico del sottopasso Patroclo, liberando le viabilità locali dal traffico di scorrimento". Pertanto i club indicano la conclusione del processo autorizzativo entro il 2023, con, sindaco di Milano, a margine di un incontro all'Università Statale ha commentato il progetto di Inter e Milan: "Questa è la loro proposta delle squadre e vediamo cosa uscirà dal dibattito pubblico. Lasciamo discutere la città, capisco che il progetto ha senso per le squadre.Anche dai comitati che difendono San Siro non é venuta fuori un’idea per poter gestire due stadi., a meno che qualcuno durante il dibattito pubblico non si faccia avanti per dire lo gestiamo noi e lo affittiamo noi per una serie di anni. Le squadre hanno risposto che allora devono utilizzare lo spazio oggi occupato dallo stadio. È quello che propongono i club e anche per questo è importante dibatterne".