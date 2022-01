Milan-Roma 6 gennaio Inter-Lazio 9 gennaio Supercoppa Inter-Juve 12 gennaio Coppa Italia Milan-Genoa 13 gennaio Milan-Spezia 17 gennaio Coppa Italia Inter-Empoli 19 gennaio Inter-Venezia 22 gennaio Milan-juve 23 gennaio

Vale per il presente con l'attuale Giuseppe Meazza a San Siro e varrà anche nel futuro quando l'impianto sarà abbattuto per la costruzione del nuovo "La Cattedrale" a tinte rosso-nerazzurre. I due club sono fortemente convinti della bontà della scelta di condividere la propria casa, ma questa scelta già in passato e ancora di più in questo mese di gennaio, ha portato e sta portando enormi problemi di gestioni per un manto erboso spesso criticato, più volte tecnologicamente rifatto, ma su cui pesa, inevitabilmente il rincorrersi di partite che sempre più lasciano pochissimo spazio per la manutenzione. E in questo gennaio il rischio che si arrivi a giocare in condizioni al limite della praticabilità, con il conseguente rischio infortuni che si alza, si sta concretizzando.sono state e saranno disputate entro la sosta che seguità il prossimo weekend ben. È già successo lo scorso 12 e 13 gennaio con laInter-Juve e il giorno successivo laMilan-Genoa, due sfide da 120 minuti ciascuna, e riaccadrà il prossimo weekend quando ci saràChi può dire se realmente l'incidenza degli infortuni può salire o meno in queste condizioni, considerando che gli atleti, complice l'intasamento dei calendari, sono già utilizzati al limite delle loro possibilità. Si può però sottolineare come esistano studi che certificano come lo scendere in campo su manti erbosi non in perfette condizioni, sia un fattore che può incidere negativamente sulla tenuta fisica dei calciatori. L'ultimo dei casi riguarda il difensore del Milanuscito infortunato con un trauma distorsivo al ginocchio (lesione del menisco) durante Milan-Genoa di Coppa Italia. L'opera di manutenzione del campo dovrà richiedere interventi straordinari. La domanda successiva è però tanto semplice quanto banale: