Non solo Inter e Napoli hanno messo nel mirino Lucas Digne, in uscita dall'Everton. Il terzino ex-Roma è finito nel mirino del Chelsea che ha perso per infortunio Ben Chilwell. Il laterale inglese dopo l'infortunio subito nel match di Champions contro la Juventus, ha messo da parte la terapia conservativa e scelto oggi di operarsi al ginocchio.