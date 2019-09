Nessun allarme rosso, ai primi di settembre sarebbe obiettivamente prematuro appiccicare etichette o emettere giudizi definitivi. Ma non appare un azzardo definire quanto meno negativo l'impatto di Nicolò Barella con la realtà Inter, che ha avuto una sua naturale prosecuzione con la brutta prestazione offerta in Armenia con la maglia della Nazionale. Nel testa a testa con l'altro acquisto italiano voluto da Antonio Conte per aggiungere freschezza e qualità al centrocampo, Stefano Sensi ha impiegato pochissimo tempo a imporsi come una delle note più liete del precampionato e dell'inizio di stagione, relegando l'ex cagliaritano in una zona d'ombra.



LA SENTENZA DI CONTE - “Sensi vede il calcio, mi basta dirgli una cosa e la recepisce subito; Barella è più indietro in questo”, ha sentenziato il tecnico nerazzurro dopo la vittoria di Cagliari, lì dove l'ex Sassuolo si è nuovamente preso la scena (dopo il gol all'esordio a San Siro col Lecce) risultando decisivo, mentre Barella, “a casa sua” si è dovuto accontentare nuovamente della panchina. Un processo di integrazione in una realtà più competitiva ed esigente e di adattamento agli schemi molto rigidi dell'allenatore che sta richiedendo uno sforzo particolare; uno stimolo in più per Conte, chiamato a lavorare sodo per tirare fuori tutto il potenziale di un giocatore arrivato con l'investitura dell'amico Nainggolan e il peso dei 45 milioni più bonus investiti per soffiarlo alla Roma.



OPERAZIONE RILANCIO - Il salto da una realtà di provincia a una storica big del calcio italiano ed europeo può portare in dote anche questo e Barella per il momento ha pagato lo scotto, ma in una stagione nella quale l'Inter si augura di essere impegnata il più possibile su diversi fronti le occasioni per iniziare la rincorsa non mancheranno, magari a partire dalla prossima in campionato contro l'Udinese. Con Vecino, concorrente nel suo ruolo, che potrebbe essere risparmiato in vista del debutto in Champions League contro lo Slavia Praga dopo le fatiche con la nazionale uruguaiana.