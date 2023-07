L'Atletico Madrid non molla Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo continua a sognare un ritorno in Serie A e i contatti con Roma e Inter, prima ancora di quelli con Milan e Juventus, sono oggi rimasti in fase di stallo. Il motivo? Sebbene la punta e il suo entourage abbiano trovato un accordo sia con Tiago Pinto che con Beppe Marotta per un eventuale approdo in giallorosso o in nerazzurro, al momento nessuno ha trovato un'intesa con i Colchoneros che continuano a chiedere non meno di 21 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria) per lasciarlo partire.



SIMEONE NON LO LIBERA - E con uno scenario simile, con un contratto da poco rinnovato, e una cessione che oggi sembra lontana, a Morata non rimane altro che restare con impegno alla corte di Diego Pablo Simeone. L'allenatore argentino continuerà a schierarlo e, parlando in conferenza stampa in vista dell'amichevole in tournée contro la selezione del Team-K League in Sud Corea, ha ribadito la volontà di puntare su di lui.



"CI HO PARLATO" - Simeone ha raccontato anche di un colloquio avuto proprio faccia a faccia con Morata: "Non diremo in pubblico quanto ci siamo detti in privato. Sono molto contento di Morata, ed è molto importante per noi”.