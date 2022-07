In attesa del primo vero test ufficiale contro il Lugano, previsto per martedì prossimo, l'Inter di Simone Inzaghi ha concluso la prima settimana di raduno ad Appiano Gentile con un allenamento congiunto con l'FC Milanese e una partitella nella quale sono stati da subito protagonisti alcuni dei volti nuovi di questa stagione. Nel 10-0 rifilato dai nerazzurri alla formazione che milita nella Prima Categoria lombarda, subito a bersaglio la ritrovata coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku - che ha realizzato la seconda rete dopo quella di apertura di Correa - e Lautaro Martinez, autore di una doppietta.



GOLEADA NERAZZURRA - In grande spolvero pure uno degli ultimi arrivati, il centrocampista prelevato dall'Empoli Kristjan Asllani, autore del quarto dei sei gol che ha concluso il primo tempo; nella seconda frazione, spazio ad un'Inter profondamente rivisitata, nella quale figurava anche uno degli uomini più chiacchierati sul mercato, quell'Andrea Pinamonti che ha realizzato il gol numero otto della partitella. A completare il tabellino il giovane Fontanarosa (doppietta pure per lui), Sangalli, Lazaro e Curatolo.