L’asse Napoli-Inter è pronto a riaccendersi. Dopo il passaggio di Matteo Politano agli ordini di Gattuso, un altro nerazzurro ha aperto a un trasferimento in Campania. Si tratta di Matias Vecino, spesso e volentieri uomo della provvidenza per l’Inter, con gol pesanti che hanno aperto all’Inter la strada della Champions e avviato un percorso virtuoso.



LA FORMULA - L’uruguaiano è attualmente fermo ai box e ne avrà ancora per un mese, ma il Napoli è disposto ad attenderlo, specie se’Inter si mostrerà disposta ad andare incontro agli azzurri con una formula favorevole: prestito con diritto di riscatto, con De Laurentiis che si farebbe carico dell’ingaggio di Vecino. I contatti tra le parti sono partiti da poco, il calciatore ha dato la propria disponibilità. La palla passa I due club.