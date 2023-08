Alla vigilia di Ferragosto l'Inter si regala Marko Arnautovic per il proprio reparto d'attacco. Il club nerazzurro ha definitivo proprio nelle scorse ore gli ultimi dettagli col Bologna per il trasferimento del calciatore austriaco sulla base di 10 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus. Decisiva la volontà del calciatore classe '89, che ha spinto con insistenza per ottenere il via libera del club emiliano - che in partenza chiedeva 15 milioni - e fare ritorno nella squadra nerazzurra, nella quale aveva già militato nella stagione 2009/2010.



I DETTAGLI - Dopo l'addio di Dzeko e le trattative tramontate per Lukaku, Scamacca, Morata, Balogun e Taremi, l'Inter ha dunque virato con forza su Arnautovic, reduce da una stagione molto complicata sul piano degli infortuni e dei rapporti con l'allenatore del Bologna Thiago Motta, chiusa con un bottino di 10 reti in campionato. L'attaccante è atteso a Milano tra stasera e domattina, quando effettuerà le tradizionali visite mediche prima di firmare un contratto biennale con la società nerazzurra.