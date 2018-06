L'Inter ha chiuso per Politano e la Gazzetta dello Sport traccia un breve storico del calciatore scoperto da Bruno Conti.



“Cresciuto negli Allievi della Roma (scudettata nel 2010), il folletto Matteo, alto 1,71 per 65 chili, deve ringraziare Bruno Conti, che l’ha scoperto nel Selva Candida, e Andrea Stramaccioni, che per primo ha creduto in lui. Conti lo aveva subito inquadrato: «Mi assomiglia. È un ragazzo con la testa sulle spalle, anche merito della famiglia». Matteo può giocare ala destra, ala sinistra, seconda punta. È rapido (qualità che piace a Spalletti), usa benissimo il sinistro, ma sta lavorando tanto sul destro. Aveva il poster di Maradona in camera; è amicissimo di Lorenzo Pellegrini, con cui ha condiviso due anni al Sassuolo; in Emilia sfidava Cannavaro e Vrsaljko alla playstation, l’unico vizio”.