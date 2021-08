La sosta per le nazionali non è mai una buona notizia per quei club che hanno a disposizione calciatori che devono affrontare trasferte molto lunghe. È anche il caso dell'Inter, che può contare su diversi sudamericani in rosa. Ma come si può, almeno in parte, arginare il problema? Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come in Italia i club si stiano accordando per organizzare charter collettivi che consentano ai vari calciatori di rientrare immediatamente.



“Le società italiane però si stanno adoperando per organizzare charter collettivi, che riportino in Italia i giocatori il più in fretta possibile. Più che altro, è un tema che accompagnerà la Serie A anche nella prossima sosta, quella in programma ad ottobre. Per l’Inter è un discorso che riguarda Lautaro, Correa, Vidal e Vecino. L’altro sudamericano, Sanchez, non è stato convocato dal Cile perché infortunato. L’attaccante è l’unico giocatore che si è presentato ieri regolarmente ad Appiano, per provare a recuperare il prima possibile dal problema al gemello mediale”.