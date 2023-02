Due gol decisivi nelle ultime due partite che sanno tanto di riscatto. Sky sottolinea cosa ha fatto Lukaku per mettersi alle spalle il momento ‘no’: “Forza di volontà, sacrificio, si è messo alle spalle mesi personali complicato. Era tornato pentito per la scelta Chelsea, ora ci sono stati i progressi lenti di gara in gara, poi ha ritrovato il gol, che con Conte trovava con grande felicità. Ancora non è al 100%, deve fare step di crescita per dirla alla Conte, ma è sulla buona strada. Anche ad Appiano Gentile ora ha sempre il sorriso, ora sta realmente bene e può essere un fattore per la stagione dell’Inter”