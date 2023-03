L’Inter pensa all’ex attaccante del Milan, attualmente al Chelsea, Pierre Aubameyang. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come e perché in viale della Liberazione sta prendendo forma questa idea di mercato.



“Tutto, infatti, si lega alla sorte del belga, che ieri ha avuto un poderoso sussulto d’orgoglio: se improvvisamente Romelu trascinasse come fatto ieri in nazionale contro la Svezia, o se magari arrivasse nel 2023-24 un nuovo tecnico Lukaku-centrico, allora è chiaro che l’Inter ripenserebbe a un prestito-bis dal Chelsea. Ma se le cose ad Appiano dovessero proseguire secondo questo andazzo, la separazione da Big Rom diventerebbe inevitabile, con conseguente caccia al sostituto, meglio se con esperienza internazionale, meglio se a parametro zero. L’idea Auba nasce con queste premesse: è considerata come una possibilità (inattesa) da cogliere a certe condizioni e con un determinato incastro. Più o meno come per il 31enne Roberto Firmino che non rinnoverà col Liverpool”.