Una notte da sogno. Il Milan ritrova gioco, convinzione e anche una vittoria fondamentale contro il Napoli al Maradona con uno 0-4 di straordinaria bellezza. Ma non solo, anche alcuni protagonisti fondamentali per puntare a a un finale di stagione da protagonista tra serie A e Champions League.La stagione di Saelemaekers, fin qui, era dai due volti: bene in Champions League con due reti realizzate in quattro uscite, male in campionato. A renderla ancora più difficile è stato un infortunio che lo aveva costretto ai box per quasi due mesi. Contro il Napoli il nazionale belga ha rotto l’incantesimo con un gol fantastico al culmine di un’azione personale dove ha fatto fuori mezza difesa prima di battere Meret. Ed è anche andato vicino alla doppietta nel finale di gara con una conclusione velenosa.Il primo a sapere che doveva fare di più era proprio lo stesso Saelemaekers. Perché al Milan nessuno può sentirsi intoccabile e la conferma va guadagnata sul campo, giorno dopo giorno.in caso di addio al Milan. Un’ipotesi, quest’ultima, che il ragazzoforte di un contratto lungo fino al 2026 e della fiducia dell’intero staff tecnico. Alexis in rossonero vuole restarci a lungo, ieri sera al Maradona ne ha dato ampia dimostrazione.