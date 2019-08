Non sembra esserci via d'uscita, il muro contro muro tra Icardi e l'Inter avanza inesorabile e ad oggi, ascoltando l'entourage del calciatore, la soluzione più probabile sembra davvero quella della permanenza del centravanti argentino in nerazzurro. A deciderlo è stato proprio "Maurito”, che ai continui inviti a riflettere da parte del suo staff, ha sempre reagito con fermezza e un filo di fastidio: vi ho detto che resto perché sono interista. Sono serenissimo e la posizione dell'Inter non mi preoccupa minimamente. Questa la sintesi delle parole che il calciatore avrebbe confidato alla sua famiglia, preoccupata da quello che potrebbe essere il futuro e dalle conseguenze che tale scelta potrebbero scatenare. Inquietudini che però non sfiorano minimamente il numero 9 nerazzurro, che anzi si è lasciato scivolare addosso l'ennesimo confronto con i dirigenti, che gli hanno ribadito come la società non intenda compiere alcun passo indietro.



ZHANG NON TORNA INDIETRO - Icardi ha incassato il colpo senza reagire. Ha ingoiato il fendente di Marotta e ha ripreso a proseguire per la sua strada. Ma a tal proposito neanche l'Inter sembra preoccupata più di tanto, nonostante per i nerazzurri Icardi sia l'asset societario più importante, dietro probabilmente al solo Skriniar. Zhang è pronto a portare Mauro Icardi fino alla scadenza del contratto per poi perderlo a zero, pur di non tornare sui propri passi. È una battaglia senza esclusione di colpi, un conflitto da cui è difficile uscire indenni. Da una parte e dall'altra.