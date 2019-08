Il mercato dell'Inter si muove anche a centrocampo. Dopo il ritorno dial Cagliari, possono partire anchee/o. In tal caso i nerazzurri sognano il croatodel Barcellona, con l'olandesedel Marsiglia come alternativa.Intantomette fretta all'Inter: vuole definire il proprio futuro entro settimana prossima. La Roma continua a chiedere 20 milioni di euro per lui contro i 15 milioni offerti da Marotta. Se non arrivadalla Juve, i giallorossi pensano allo spagnolo, svincolatosi a parametro zero dal Tottenham. Dove gioca il primo obiettivo per la difesa:. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa al belga rispunta lo spagnolodel Real Madrid. Oltre ai vari, ai giallorossi è stato proposto pure il brasilianodell'Atletico Mineiro. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com