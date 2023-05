Spettacolo in campo e sugli spalti. L’euroderby ha premiato l’Inter sul Milan e ha decretato che saranno gli uomini di Inzaghi a giocarsi la finale di Champions League. Negli istanti precedenti al fischio iniziale però sono state le curve a prendersi la ribalta. Due coreografie imponenti che hanno coinvolto interamente San Siro.



INTER - I tifosi nerazzurri della Curva Nord hanno scelto un cavaliere crociato abile a parare con lo scudo le frecce rappresentate dalle avversarie dell'Inter in Champions (Barcellona, Bayern Monaco, Viktoria Plzen, Porto e Benfica) e il motto latino “Victoria nobis vita”, “La vittoria per noi è la vita”, mentre il resto dello stadio ha composto la scritta “Avanti Inter” in nerazzurro.



MILAN - La risposta milanista è stata a tema "western”: “All'assalto”, recitava lo striscione della Curva Sud, seguito da una coreografia in cui compariva un pistolero rosso e nero.