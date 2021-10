L'Inter sembrava in totale controllo sulla Lazio ma un errore è stato fatale ai nerazzurri. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha iniziato la ripresa in controllo totale. Disponeva della partita, trasmetteva una sensazione di potere sugli eventi e forse qui è nascosto l’errore cruciale dei campioni d’Italia, non aver chiuso il match quando poteva farlo. Lo 0-2 avrebbe affondato la Lazio, l’avrebbe colpita nell’animo, ne avrebbe compromesso ancora di più la fiducia nel sarrismo. Non è successo, la Lazio è sopravvissuta e un episodio l’ha rimessa in sesto”.