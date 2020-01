L'uomo in più per Antonio Conte si prende la scena anche tra i betting analyst. Appena arrivato all'Inter, Christian Eriksen è diventato l'osservato speciale dei bookmaker: dopo sei anni e mezzo in Premier, dove per due volte è andato in doppia cifra di gol, le attese sul centrocampista danese sono altissime. La conferma arriva dal tabellone, dove viaggia a quota assai bassa (a 1,85) la possibilità che il neo acquisto nerazzurro segni almeno cinque gol da qui fino alla fine del campionato, magari a partire proprio dalla trasferta di domenica contro l'Udinese. Occhi puntati anche sul derby, in programma tra poco più di dieci giorni: in questo caso la rete contro i rossoneri è offerta a 4,00. Con l'arrivo di Eriksen torna in primo piano anche la scommessa sul "tripletino" dell'Inter (campionato, Coppa Italia ed Europa League), un colpo da 140 volte la posta, secondo Agipronews.