Tuttosport disegna il piano dell'Inter per rispettare gli accordi presi con l'Uefa sul fair play finanziario. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per racimolare 40 milioni di euro di plusvalenze sul mercato in uscita con la cessioni di giovani e giocatori considerati non centrali per Spalletti. Ecco la lista: Bardi, Di Gennaro, Nagatomo, Emmers, Kondogbia, Zaniolo, Biabiany, Eder, Longo, Manaj, Puscas e Pinamonti.