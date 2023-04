Dopo la partenza a costo zero a fine stagione di Milan Skriniar al PSG, l'Inter è alla ricerca di volti nuovi per rafforzare la sua trama difensiva per la prossima stagione. Il primo candidato per sostituire lo slovacco è Evan Ndicka. Il difensore dell'Eintracht Francoforte è uno dei free agent più richiesti sul mercato.