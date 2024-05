Tre anni fa il nostro ultimo successo in Coppa Italia, proprio contro i bergamaschi #AtalantaJuve #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/cRSCRwrzBj — JuventusFC (@juventusfc) May 15, 2024

, ultimo atto distasera a Roma si decreta la vincitrice, nonché l'ordine di partecipazione delle due squadre alla Supercoppa italiana nel prossimo gennaio. Di seguito raccontiamo l'avvicinamento alla partita, che da una parte potrebbe essere quella del primo trofeo per la Dea di Gasperini, dall'altra l'ultimo per la Vecchia Signora di Allegri.

l nostro approfondimento sulle"Cosa dobbiamo fare stasera? Vincere"Al Bano canterà l'Inno di Mameli prima del fischio d'inizio. Presenti in tribuna numerosi ambassadors: Massimo Ambrosini, Cristian Brocchi, Bernardo Corradi, Alessandro Del Piero, Luigi Di Biagio, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Christian Panucci, David Pizarro, Giampaolo Pazzini, Fabio Quagliarella, Andrea Ranocchia, Glenn Stromberg, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri, Cristian Zaccardo e Gianluca Zambrotta.

"Il calcio è meraviglioso perché in un attimo ti si può rovesciare a favore o contro.. Per tutti noi domani può essere anche l'ultima finale. Non è detto che la Juve o noi potremo giocare una finale il prossimo anno o tra due. Dovremo giocare con concretezza e fare una bella partita. L'Atalanta ha attaccanti fisici, noi non siamo da meno, una squadra fisica in entusiasmo, noi dovremo essere bravi a giocare una partita giusta, le finali sono sempre diverse. C'è solo da fare i complimenti alla Dea, il lavoro che hanno fatto non è semplice, sono andati in crescendo, la cosa più difficile è il mantenimento e il miglioramento di quello che hanno fatto. Merito della società e di Gasperini, una realtà importante del calcio italiano ed europeo".

"Vedremo se sarà l’Atalanta più forte che ho allenato, potenzialmente lo è. Favorita o meno per me ha contato sempre poco, di sicuro arriva con entusiasmo, la Juve con meno risultati rispetto alle aspettative ma rimane una squadra forte.dispiace che non ci sia Scamacca, per lui. Dovremmo fare come in Europa che i cartellini si azzerano, peccato perché dovrebbero esserci i giocatori migliori in finale, spero che arriveremo con la stessa voglia e mentalità. La Juve rimane una squadra forte, di valore. Giocare tanto ci ha permesso di bruciare le tappe, fare esperienze, anche se ci siamo allenati meno, non mi aspettavo che questa squadra raggiungesse questi traguardi,dobbiamo stare attenti agli episodi, ci serve grande concentrazione, serve fiducia, energia positiva, la rifinitura giusta, il tiro giusto, è un aspetto determinante nelle finali".

: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; De Ketelaere. All. Gasperini.: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.: Atalanta-Juventus: mercoledì 15 maggio 2024.: calcio d'inizio alle ore 21: Canale 5 (Mediaset): Mediaset InfinityAtalanta-Juventus, match valido per a finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.