L'Inter vuole azzerare il gap con la Juventus ed essere competitiva in Europa. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la società nerazzurra stia prendendo dal mercato giocatori già pronti.



“Il piano dell'Inter è chiaro. Una volta raggiunta la Champions, lo step seguente è ridurre o azzerare, le distanze dalla Juve ed essere competitiva e costante in Italia e in Europa. Gli alti e bassi della stagione scorsa hanno chiarito a Spalletti che cosa serviva: giocatori forti, di peso, personalità, carattere e la società lo sta accontentando”.