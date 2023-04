Lautaro Martinez è a quota 17 reti quest'anno, ma non segna da quattro giornate. Oggi c'è la sfida di Semifinale di Coppa Italia contro la Juve, ma la casa dei bianconeri non gli ha mai portato fortuna.



STADIO STREGATO - Il Toro ha siglato 3 gol contro La Vecchia Signora in carriera, ma tutti a San Siro. L'Allianz Stadium, per lui, è come la kryptonite per Superman. La rete più pesante è stata quella nella finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri il 12 gennaio 2022, con un guizzo di Alexis Sanchez alla fine dei supplementari. Inoltre, la Juventus è la squadra che ha affrontato più volte in carriera (14) e anche quella contro la quale ha perso in più occasioni (7).