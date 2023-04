Simone Inzaghi si gioca la panchina dell'Inter in tre trasferte nel giro di una settimana: stasera contro la Juve in Coppa Italia, venerdì sul campo della Salernitana in campionato e martedì prossimo a Lisbona con il Benfica in Champions League. Per la società è prioritaria la qualificazione alla prossima Champions e l'allenatore lo sa bene.



Intanto Beppe Marotta ha inserito nello staff una psicologa per aiutare il gruppo squadra a superare le difficoltà. Come si legge su La Repubblica, si tratta di Lucia Bocchi, la professionista (già in squadra ai tempi di Antonio Conte) che ha affiancato anche la sciatrice italiana Sofia Goggia nei momenti più delicati della sua carriera sportiva. Proprio la psicologa avrebbe suggerito una linea soft con i calciatori, che stanotte hanno dormito a casa: niente ritiro pre-partita.