L'Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di mercoledì in Champions League. Anthony Taylor dirigerà il confronto del Meazza di Milano fra l'Inter e il Real Madrid, valido per il Girone B (ore 21). L'arbitro inglese sarà assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. IV uomo sarà David Coote, con Stuart Attwell alla Var e Lee Betts in qualità di Avar.