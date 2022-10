, mettendosi alle spalle una nobile storica del calcio europeo come il Barcellona.di Simone Inzaghi ha un grande significato dal punto di vista sportivo e del prestigio del club ovviamente, ma(prima e unica convocazione alle 10) in casa nerazzurra.- Un momento particolarmente significativo per fare il punto sulle strategie aziendali presenti ma soprattutto future, in un momento di grande incertezza che le recentissime dichiarazioni del presidente Steven Zhang sulla volontà di mantenere il controllo dell'Inter non hanno dissipato del tutto.- con una diminuzione di 100 rispetto al -245 del precedente esercizio -Dai quali è lecito attendersi ulteriori indicazioni sui progetti e le intenzioni per le rispettive aree di competenza., considerando anche il prevedibile aumento degli introiti rispetto alle previsioni, aldopo le prese di posizione di Scaroni e Gazidis sul fronte rossonero e del sindaco di Milano Beppe Sala. Senza dimenticare gli eventuali spunti di mercato, a partire dalla trattativa per il rinnovo di contratto di Skriniar dopo l'incontro avvenuto in giornata con l'entourage del calciatore slovacco.