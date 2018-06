Il Genoa fa sul serio per Andrea Pinamonti.



Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, in seguito all'incontro tra il presidente Enrico Preziosi e l'agente del ragazzo, Mino Raiola, avvenuto lo scorso martedì a Milano, la società rossoblu potrebbe nelle prossime ore presentare un'offerta ufficiale all'Inter per l'acquisto del suo cartellino.



Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Grifone proporrebbe ai nerazzurri 10 milioni di euro più una clausola di riacquisto a favore del club meneghino. In pratica una formula identica, seppur a cifre differenti, a quella proposta sempre dal Genoa alla Juve per arrivare a Rolando Mandragora.



L'Inter ci pensa ma la necessità di realizzare importanti plusvalenze entro la fine di giugno sembra spingere la società ad accettare la proposta dei liguri, anche come segno di riconoscenza dopo il maxi scambio di giovani con pesante conguaglio a favore dei nerazzurri andato in porto nei giorni scorsi.



A ore l’annuncio di Radu e Valietti al Genoa per 12 milioni (all'Inter arriveranno in prestito con diritto di riscatto Salcedo e Serpe).



In mezzo sale Sandro (Antalyaspor), passi avanti per Bertolacci (Milan), si monitora Ekdal (Amburgo). In difesa l’obiettivo è Lopez (Benfica), per la fascia idea Grosicki (Hull City), ma il preferito è Radonjic (Stella Rossa).