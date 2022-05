L'Inter pare decisa a puntare dritto su Andrea Cambiaso per rinforzare la propria corsia mancina.



Il giovane esterno di proprietà del Genoa, reduce da una stagione positiva in netta antitesi con quella vissuta dalla sua squadra, difficilmente seguirà il Grifone in Serie B, anche per via di un contratto in scadenza a giugno 2023.



Le proposte del resto non gli mancano e tra i club in prima fila figurano anche i nerazzurri che per vincere la folta concorrenza sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Samuele Mulattieri, 21enne centravanti nativo di Spezia reduce da un proficuo prestito al Crotone.



A riportare la notizia è Tuttosport.