Se si potesse fare una classifica dei primi tre incedibili dell'Inter, i nomi sarebbero messi in fila secondo questo preciso ordine: Lukaku, Barella, Lautaro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Solo un’offerta dagli 80 milioni in su potrebbe far vacillare l’Inter: in fondo, era la stessa cifra su cui si ragionava con il Barcellona un anno fa, prima della pandemia. Ma in questo momento storico del calcio europeo, quali sono i club in grado di garantire una cifra simile? Peraltro, il ragionamento va anche oltre. Se si dovesse fare una classifica degli incedibili, Lautaro oggi arriva subito dopo Lukaku e Barella, nelle idee di tutti dentro il club. Conte non fa eccezione”.