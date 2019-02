Un sogno di mercato croato in Spagna tira l'altro. Dopo il tentativo fallito la scorsa estate con Modric, l'Inter ci riprova con Rakitic. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri fanno leva sulla famiglia del calciatore e sulle sponsorizzazioni con noti marchi cinesi per il marketing di Suning. Rakitic è sotto contratto sino al 2021 ed è vincolato da una clausola da 125 milioni di euro: a Marotta e Ausilio preme farsi trovare in pole al momento opportuno.