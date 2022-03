Ad Appiano c'è ottimismo in merito al recupero di Brozovic per la sfida tra Inter e Juventus. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega perché in casa nerazzurra adesso si espongano con maggiore sicurezza circa la presenza del croato nel derby d'Italia.



“Rispetto agli scorsi giorni, però, la differenza la fa l’intensità, sempre maggiore: Marcelo ha toccato il pallone, ha fatto cambi di direzione e scatti senza sentire più fastidio al polpaccio. Già oggi dovrebbe svolgere una parte della seduta con i compagni per poi riaggregarsi in pianta stabile da domani e avere a disposizione, dunque, due sedute per preparare il derby d'Italia”.