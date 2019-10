Mario Balotelli ritrova l'Inter e molte altre vecchie conoscenze, tra cui Zanetti (adesso dirigente) e Conte, che ai tempi della Nazionale lo aveva bocciato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Mario stasera ritroverà amici e volti conosciuti: in fondo anche lui è un eroe del Triplete come il vice presidente Zanetti. E rivedrà anche Antonio Conte, con cui il rapporto in Nazionale non è mai decollato malgrado le ottime premesse. Conte aveva convocato Balotelli per il primo appuntamento ufficiale di qualificazione all’Europeo 2016 contro la Croazia: fu la prima chiamata dopo il disastro del Mondiale in Brasile e sembrava un attestato di grande stima per l’allora attaccante del Liverpool. Ma Balotelli dopo pochi giorni lasciò il ritiro di Coverciano a causa di un fastidio muscolare e sotto la gestione Conte non ci è più tornato. Un po’ per le sue continue prestazioni non troppo convincenti e un po’ perché Conte anche da commissario tecnico aveva creato un’atmosfera da squadra di club, facendo leva su uno spogliatoio molto unito che doveva lavorare in un’unica direzione, mettendo il gruppo davanti a tutto. Balotelli non è certo soldato da “signorsì signore” e Conte aveva bisogno di un grande esercito per la missione europea”.