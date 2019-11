All'Inter piace Olivier Giorud e a lui piace l'Inter. Un matrimonio che s'ha da fare, come scrive La Gazzetta dello Sport, prima di tutto per una questione di comune convenienza: i neroazzurri di Antonio Conte hanno la coperta corta anche là davanti (specie dopo l'infortunio di Sanchez); dal canto suo, l'attaccante francese ha bisogno di minutaggio - che al momento manca al Chelsea - per non rischiare di perdere l'Europeo. Secondo la rosea un primo contatto tra la dirigenza interista e l'entourage del francese c'è già stato nel corso della scorsa settimana. L'Inter ha posto le basi, ora bisogna aspettare i tempi maturi per affondare il colpo.