Non potrebbe essere altrimenti, considerando che l'attaccante francese, prima che la sorte si accanisse su di lui e un infortunio costringesse Marotta e Ausilio a virare su Correa. Non potrebbe essere altrimenti anche perché il suo contratto, quella che al momento si sta rivelando come quella della rinascita con la maglia del Borussia Monchengladbach. Il classe '97e ha portato il suo bottino stagionale a 12 in 16 partite.- Un ritorno in grande stile, sui livelli che avevano caratterizzato il suo rendimento fino al problema al ginocchio dell'agosto 2021 e che hanno, ingolositi dalla prospettiva di assicurarsi un giocatore ancora in fase di crescita - ma già con una più che discreta esperienza, anche in campo internazionale - a parametro zero.. "Il Bayern è un club molto grande, ovviamente, ma io penso giorno per giorno. A che cosa mi servirebbe pianificare il mio futuro con tre anni di anticipo? Se voglio diventare il miglior Marcus che posso essere, devo pianificare per il presente", ha dichiarato Thuram nei giorni scorsi a L'Equipe.- Parole di circostanza, ma che non nascondono il gradimento per i rumors relativi al club campione di Germania,Che dal canto suo non è ancora nelle condizioni di prendere una decisione definitiva in merito delle strategie di mercato per la stagione che verrà. Aspetti che dipendono troppo dalla piega che prenderà quella in corso - rivelatasi sino ad oggi molto altalenante e lontana dalle aspettative generali - e dalle La carta d'identità parla chiaro ma non dovrebbe rappresentare un ostacolo per la permanenza per un altro anno di Dzeko , unica certezza alla pari di Lautaro Martinez. L'impatto problematico dinella galassia nerazzurra e soprattuttoinducono alla massima prudenza. Ecco perché il nome di Marcus Thuram non può uscire dall'orbita dell'Inter.