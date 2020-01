L'agente di Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell'Inter, era ieri in sede per parlare del rinnovo di contratto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si è programmato il futuro, con il classe 2002 che il prossimo 2 luglio compirà 18 anni e solo allora potrà firmare un contratto sino al 2025, con un ingaggio superiore rispetto agli attuali 100mila euro.