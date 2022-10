L'Inter rinnoverà il prestito di Lukaku anche la prossima stagione per poi riscattarlo al prossimo giugno. È questa la notizia ormai sulla bocca di tutti, che lascia intendere come tra il Chelsea e i nerazzurri ci sia un patto che di fatto consentirà al belga di non tornare più a Londra. Ma quale sarà il prezzo a bilancio di Lukaku per il Chelsea? Calcio e Finanza spiega come l'Inter, nel 2024, potrà riscattare il centravanti per circa 46 milioni di euro.