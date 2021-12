L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia il lavoro di Simone Inzaghi e spiega come con la sua intelligenza, l'ex tecnico della Lazio, abbia saputo conquistare tutti anche all'Inter.



“Inzaghi oggi è il signore di Appiano. Ha avuto un approccio intelligente nel mondo nerazzurro, risultando perfetto nel calarsi immediatamente in una realtà sconosciuta. E in un ambiente mai vissuto in carriera, se è vero che non aveva mai guidato prima un top club. Ecco perché l’a.d. Beppe Marotta di lui oggi dice: «Immaginavo ci fossero più difficoltà, in realtà Simone si è inserito con più facilità del previsto nella nostra situazione e supportato da società e dirigenti è riuscito a dimostrare il suo vero e autentico valore». E ancora Marotta: «Inzaghi oggi rappresenta il valore aggiunto del nostro club e dell’area tecnica. La scorsa estate il club è stato condizionato da turbolenze forti e temporali violenti, fortunatamente abbiamo trovato la nostra stella polare che ci guidasse nel migliore dei modi». Le parole hanno un peso, la stella polare è una definizione per certi versi anche impegnativa. Ma non si può dire che sia sorprendente. Il 2022 porterà con sé anche il rinnovo del contratto di Inzaghi: non c’è fretta, accadrà probabilmente con l’avvicinarsi della primavera, ma non è nelle idee di nessuno ad Appiano iniziare la stagione 2022-23 con un tecnico in scadenza. A maggior ragione se nel frattempo Simone avrà ricevuto quella famosa tessera del club esclusivo”.