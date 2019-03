Il momento della verità è arrivato: dopo essere tornata alla vittoria in Serie A e in attesa del fondamentale derby contro il Milan di domenica sera, l'di Lucianoè chiamata questa sera a una sfida de dentro o fuori nel, in programma allo Stadio Meazza di Milanocontro i tedeschi dell'. Sette giorni fa in Germania il match si era chiuso sullo 0-0 con l'errore dal dischetto di Brozovic, oggi non ci saranno secondi appelli: l'Inter deve assolutamente vincere, perché in caso di vittoria tedesca o pareggio con gol i nerazzurri sarebbero fuori dall'Europa. Tanti gli assenti per infortuni e squalifiche nella rosa dei meneghini: ancora fuori Mauro Icardi, che con tutta probabilità non ci sarà nemmeno nel derby, ma oltre a lui mancheranno ​nemmeno gli squalificati Lautaro Martinez e Asamoah, oltre agli infortunati Miranda e Nainggolan che si aggiungono ai fuori lista Dalbert, Joao Mario e Gagliardini. Recuperano Perisic e Brozovic, che non sono al meglio, mentre torna disponibile Keita. Il tecnico dell'Eintrachtche non sarà in panchina dopo l'espulsione dell'andata, non potrà contare invece sul nazionale croato Ante Rebic, ma ci saranno gli alfieri d'attacco Jovic e Haller. I tedeschi non hanno mai perso in Europa League quest'anno e in generale non sono mai andati ko nel 2019. Chi passa si qualifica ai quarti di finale, venerdì ci sarà il sorteggio per i nuovi accoppiamenti.- ​In 16 occasioni su 26 (il 62%) la squadra che ha pareggiato 0-0 il match d'andata del primo turno a eliminazione diretta di Europa League ha poi strappato la qualificazione nella sfida di ritorno. Nelle ultime 6 partite casalinghe disputate in competizioni europee, l'Inter non ha mai perso collezionando 4 vittorie e 2 pareggi. L'Eintracht Francoforte ha perso solo una delle ultime 20 partite disputate in Europa League/Coppa Uefa con un bilancio di 12 vittorie e 7 pareggi. L'unica sconfitta è il 2-4 sul campo del Maccabi Tel Aviv nel novembre 2013. Nelle coppe europee l'Inter ha sempre centrato la qualificazione al turno successivo nelle 5 occasioni nelle quali ha pareggiato 0-0 all'andata in trasferta. L'Eintracht Francoforte ha segnato almeno un gol nelle ultime 11 trasferte europee lontano da casa segnando complessivamente 22 reti.Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Cedric; Candreva, Vecino, Borja Valero; Politano, Keita, Perisic.Trapp; Da Costa, Hasebe, Hinteregger, N'Dicka; Gacinovic, Rode, Willems, Kostic; Haller, Jovic.