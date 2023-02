Sconfitta ai calci di rigore e conseguente eliminazione dalla Youth League per l'Inter Primavera, che non è riuscita a battere il Rukh Lviv, squadra ucraina, e deve dire addio alla competizione: 1-1 il risultato finale al 90' con le reti di Panchenko per i padroni di casa al 30' e il pareggio di Esposito al 52'. Niente supplementari e subito tiri dagli undici metri, con i nerazzurri che hanno fallito tre penalty su sei, con l'errore decisivo di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 figlio dell'ex Dejan.