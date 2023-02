La rivolta "anti-sistema" che non c'è. I tifosi juventini si mobilitano per protestare contro i 15 punti di penalizzazione in classifica inflitti alla squadra di Allegri per le plusvalenze fittizie. Sui social network è stato lanciato l'hashtag #DisdettaDaznSky diventato subito virale: "Smettiamo di vedere le partite in tv, stracciamo gli abbonamenti e boicottiamo la Serie A!". I diretti interessati avevano parlato di mezzo milione di abbonamenti disdetti alle pay-tv.



I VERI NUMERI - Il Fatto Quotidiano ha scoperto quante sono davvero le disdette registrate nelle ultime settimane: appena 6 mila, un centesimo delle iperboliche cifre vociferate, per un impatto del tutto irrilevante. Considerando il piano standard da 30 euro al mese, per i tre mesi di campionato che restano, si tratta di circa mezzo milione su un contratto da 840 milioni a stagione.