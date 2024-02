Inter, elongazione per Thuram: ecco comunicato e tempi di recupero

Pasquale Guarro

Inter, per Thuram si tratta di elongazione all’adduttore della coscia destra. Questo è quanto si apprende dal comunicato dell’Inter, che chiarisce il quadro clinico dell’attaccante francese.



TEMPI DI RECUPERO - Si tratta dunque di un problema di lieve entità che terrà fuori Thuram per una quindicina di giorni, rendendolo però disponibile per la trasferta di Champions a Madrid. I tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo.



IL COMUNICATO - “Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.