Steven Zhang si terrà l'Inter, ok al rifinanziamento da Oaktree ecco la motivazione

L'Inter resterà anche a maggio 2024 di proprietà della famiglia Zhang e continuerà ad essere gestita da Steven Zhang. La data non è casuale dato che rappresentava la scadenza del prestito da 275 milioni di euro da parte del fondo USA Oaktree che però, in questi giorni, sta dando il via libera alla richiesta del presidente interista a riscadenzare al 30 giugno 2026 la riscossione del credito (più interessi) maturato e per cui il fondo ha in garanzia anche il 100% delle quote societarie.



AUMENTANO GLI INTERESSI - La motivazione di questa scelta è multipla ed è legata principalmente all'aumento di ricavi che il club nerazzurro ha messo in cassa finora e che sono preventivati per le prossime stagioni. Aumenterà il tasso di interesse, che attualmente è già alto ed è al 12%, ma da Viale della Liberazione c'è la sensazione di poter generare introiti sempre più alti".



I MOTIVI - Secondo Tuttosport tramite Goldman Sachs che sta curando l'affare come advisor di Zhang, alla base della scelta del fondo di accordare la nuova scadenza c'è proprio il risultato economico delle ultime stagione e delle prossime due in cui, grazie ai risultati sportivi, l'Inter è riuscita a consentire a Zhang di non utilizzare 100 dei 275 milioni prestati nel 2021.