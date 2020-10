Gli infortuni di Lukaku e Sanchez hanno evidenziato un problema in casa Inter. La coperta in attacco è corta e in questi giorni si sta valutando se fare un tentativo per una punta alla riapertura del mercato. Al momento però l'intenzione della società sembra essere quella di andare avanti con Lukaku, Lautaro, Sanchez e Pinamonti (più Eriksen e Perisic), senza fare interventi sul mercato.