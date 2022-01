Pronti, via. Inizia Inter-Empoli e dopo appena 2 minuti Joaquin Correa è costretto a lasciare il campo per un infortunio: l'argentino esce in lacrime per un risentimento al flessore della coscia sinistra dopo un contrasto con Romagnoli. Al suo posto, Inzaghi inserisce Alexis Sanchez dopo un brevissimo riscaldamento. Domani sono state programmate le visite dell'argentino per capire i tempi di recupero.



PROTESTE - Inzaghi ha protestato con l'arbitro chiedendo un cartellino giallo per il difensore dell'Empoli, ma Sacchi non ha estratto cartellini.